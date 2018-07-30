Центробанк насчитал на Урале рекордно низкую инфляцию

Уральское отделение ЦБ РФ заявило о рекордно низкой инфляции в регионах – ниже, чем в целом по России. В последний месяц падали цены на овощи и молоко. Зато росли на мясо, бензин и автомобили.

Центробанк оценил годовую инфляцию в целом по России в июне в 2,3 %, в регионах Урала цены выросли на 1,8 %. При этом в двух регионах инфляция за месяц составила 2,4 % – это Челябинская область и Тюменская область (с автономными округами), на десятую долю процента ниже инфляция в Курганской области. В Свердловской области показатель оценили в 1,9 %, в Оренбургской области – 1,3%, в Пермском крае – 1,2%, в республике Башкортостан он составил 1,1%.

«Основным фактором, удерживающим инфляцию на Урале на низком уровне, как и в целом по России, остается динамика цен на продовольственные товары. Замедление продовольственной инфляции по сравнению с предыдущим месяцем обеспечила в основном плодоовощная продукция: сильнее, чем в аналогичный период прошлого года, снизились цены на свежие огурцы и помидоры, подешевели фрукты. В июне снизилась стоимость молока и молочной продукции, кондитерских изделий.

В то же время отмечался рост цен на мясопродукты, рыбопродукты, сыр. Снова подорожал сахар, однако цены на него ниже, чем в июне прошлого года», прокомментировали в пресс-службе Уральского управления ЦБ РФ. В группе непродовольственных товаров инфляция усилилась из-за роста цен на легковые автомобили, медицинские товары, стройматериалы и бензин. Ранее в Свердловскстате оценили рост цен на продукты за полгода. Подорожало мясо, рыба, сахар.

Екатеринбург, служба информации

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