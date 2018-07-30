Екатеринбург ждет отключение горячей воды

В Екатеринбурге завтра начинается второй этап опрессовок. Горожанам стоит готовиться к тому, что горячей воды не будет до 3 августа.

Испытания трубопроводов пройдут с 31 июля по 3 августа в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме. В пресс-службе ЕТК предоставили график испытаний:

– с 23:00 часов 31 июля до 07:00 часов 1 августа пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов повышенным давлением.

– 2 и 3 августа с 00:00 до 06:00 часов пройдут гидравлические испытания магистральных и разводящих подающих трубопроводов.

До начала опрессовок температуру горячей воды снизят до 40 градусов и восстановят после окончания проверки, а на период проведения испытаний энергетики вынуждены прекратить горячее водоснабжение потребителей. В ЕТК предупреждают – владельцам складов и подвалов стоит заранее позаботиться о своих ценностях на случай, если произойдет порыв. Автовладельцев просят не оставлять машины в охранных зонах теплотрасс.

Тех, кто найдет на участках теплосетей утечку горячей воды, парение или промоины грунта, просят сообщить по телефонам:

Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 (222-3-005)

Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: 331-22-18

Оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: 370-59-21.

Екатеринбург, служба информации

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