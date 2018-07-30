Горизбирком Екатеринбурга забраковал подписи кандидата от «Парнаса»

Единственному кандидату в ЕГД от партии «Парнас» не удалось пройти проверку подписей. Комиссия нашла слишком высокий процент брака. Сам выдвиженец признал, что записывал паспортные данные людей с их слов, без фактической сверки с документом.

«Увы, но сегодняшнее посещение комиссии, не оставляет поводов для радости: по результатам проверки подписных листов в системе ГАС ВЫБОРЫ, было выявлено 50 подписей с данными, несоответствующими действительности (при лимите в 30 штук). Подвело чрезмерно большое количество людей, чьих паспортов я в глаза не видел, записывая данные со слов. К сожалению, иначе собрать нужное количество было крайне затруднительно», – сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Максим Верников, единолично представляющий список «Парнаса» на выборах в ЕГД.

По его словам, из 50 забракованных подписей в 28 случаях не удалось найти в базе данные паспортов – еще есть надежда на дополнительную проверку в МВД, куда отправили подписные листы, в базе МВД они могут обнаружиться. В таком случае комиссия вернется к проверке подписей.

Сегодня стало известно о первом кандидате, которому отказали в регистрации после проверки подписей – на выборы не попадет кандидат-самовыдвиженец Роман Дубов, 1979 года рождения, председатель правления ТСЖ «ЖК «Аврора», беспартийный. Дубов сдал в избирком 323 подписи избирателей, из которых комиссия признала недостоверными 50, или более 15%. На этом основании кандидату было отказано в регистрации.

Екатеринбург, служба информации

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