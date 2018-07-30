В Екатеринбурге у входа в зоопарк убили гадюку (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга сегодня у входа в зоопарк обнаружила гадюку. Ядовитая змея, судя по всему, опасности для людей уже не представляет – ее убили. О находке рассказала екатеринбурженка Ирина Беулова-Леванова. Она сегодня утром шла в зоопарк и заметила змею на улице Мамина-Сибиряка, практически напротив входа в зоопарк. Пресмыкающееся явно мертвое, с разодранным телом. По словам женщины, когда через пару часов она шла обратно, змея продолжала лежать в расщелине между тротуаром и дорогой.

В зоопарке корреспонденту РИА «Новый День» уточнили, что гадюка от них сбежать не могла: «В коллекции Екатеринбургского зоопарка не содержатся ядовитые змеи. Гадюки обитают у нас на Урале. В зоопарке мы их не держим».

Фото Ирины Беуловой-Левановой

Екатеринбург, служба информации

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