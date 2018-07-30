Екатеринбургскую телевышку начали красить (ФОТО)

В Екатеринбурге на телевышке появились маляры-высотники – вышку начали красить. Работы продлятся всю неделю, в городе вновь будут проблемы с ТВ-сигналом и радио.

Подготовительные работы на телевышке на улице Луначарского велись всю прошлую неделю. В Свердловском областном радиотелевизионном телепередающем центре ранее предупреждали горожан о помехах связи в связи с покраской: с 23 по 27 июля, с 30 июля по 2 августа, с 6 по 9 августа ежедневно с 9 часов до 17 часов.

До того, как рабочие закончат антикоррозийные работы, могут быть проблемы в приеме сигнала следующих каналов:

«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – 5 канал», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», «ТВ Центр», «Общественное телевидение России», 60 ТВК, «Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз-ТВ», ГТРК «Урал», «10 Канал», «Матч ТВ», «Телеканал «Че». Также будут проблемы с вещанием радио: «Вести FM», «Маяк», «Радио России», «Радио ВЕРА», «Радио Звезда», «Комсомольская правда», «Орфей», «Воскресение», «Город FM», «Дети FM», «Дорожное радио», «Наше Радио», «Comedy radio», «Спорт FM», «Хит FM» и «Радио «Форум».

В Екатеринбурге РТРС построит еще одну телебашню – на Уралмаше, на территории недействующего радиоузла (пр. Космонавтов, 99), неподалеку от выезда на ЕКАД. Объект оценили в полмиллиарда. Высота телебашни составит 220 метров, ее возведением займется компания из Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, служба информации

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