Фонд капремонта и управляющие компании завалили суды исками на должников

На Среднем Урале резко возросло количество судебных исков по взысканию долгов по кредитам и коммунальным платежам. По статистике Свердловского областного суда, доля таких дел за первое полугодие 2018 года выросла более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период городские и районные суды приняли к производству порядка 262 тысяч гражданских дел. Из них 108 тысяч касались жилищных правоотношений, и подавляющее большинство исков были связаны с требованиями о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Как пояснили в пресс-службе облсуда, резкий рост вызван массовыми обращениями управляющих организаций и Свердловского фонда содействия капитальному ремонту по поводу большой задолженности населения по оплате услуг ЖКХ. Кроме того, стабильно растет количество разбирательств по взысканию сумм по кредитным договорам и займам. Суды рассмотрели более 86 тысяч таких исков, что составляет примерно треть от общего числа оконченных гражданских дел.

При этом в суды стало меньше поступать исков о защите прав потребителей (снижение на 51%), о взыскании страхового возмещения (сокращение на 23%), и незначительно уменьшилось количество судебных дел по поводу трудовых и семейных споров, – приводят в облсуде данные статистики.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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