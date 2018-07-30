В Серове овчарка покусала ребенка во время прогулки в детском лагере – СК начал проверку

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за происшествия в детском дневном лагере в Серове. Во время прогулки на 6-летнего мальчика напала немецкая овчарка. У ребенка после укусов остались раны на голове и бедре, ссадины и царапины.

Инцидент случился еще 17 июля, но проверка началась после публикации в местной газете «Глобус». По данным издания, пострадавший мальчик посещал летний лагерь при подростковом клубе «Механик». В тот день после завтрака педагоги повели детей гулять на детскую площадку, расположенную по улице Ленина, недалеко от школы. По рассказу мальчика, собака находилась рядом, к ней никто не подходил, но стоило повернуться к ней спиной, овчарка напала и стала кусать. Животное удалось отогнать, а педагоги сразу сообщили о случившемся родителям.

В травмпункте у мальчика зафиксировали травмы легкой тяжести, сейчас он проходит курс прививок от бешенства. По словам мамы пострадавшего ребенка, найти хозяина овчарки пока не удалось.

Принадлежность собаки предстоит выяснить следственным органам. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, будет проведен опрос очевидцев и сотрудников детского лагеря. Также правоохранители оценят, как обеспечивалась безопасность детей во время прогулки. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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