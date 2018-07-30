Больше 50 велосипедистов пострадали в этом году от столкновений с автомобилями

Два велосипедиста погибли и 51 получил травмы с начала этого года в Свердловской области при столкновении с автомобилями, 17 из них – дети. Как сообщили РИА «Новый День» в областном управлении ГИБДД, в половине случаев ДТП произошли из-за невнимательности самих владельцев двухколесного транспорта. В этом году велосипедисты стали виновниками 26 ДТП.

Например, в пятницу, 27 июля в Верхней Пышме погиб пожилой мужчина. Велосипедист 1942 года рождения выехал со второстепенной дороги на главную, где на него наехал ГАЗ-2217. Велосипедист получил травмы, был доставлен в больницу, где позже скончался.

В ГИБДД просят любителей двухколесного транспорта быть осторожнее на дорогах и не нарушать правила движения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.07.18

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