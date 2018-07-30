В избирательных фондах кандидатов в гордуму копятся миллионы

Кандидаты в екатеринбургскую гордуму сдали в избирком первые финансовые отчеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наполняются они у разных кандидатов неравномерно. Очень многие до сих пор не положили на свой счет ни рубля, некоторые закинули туда чисто символические суммы. Например, актриса Юлия Михалкова пока готова потратить на свою кампанию только одну тысячу рублей.

Некоторые, наоборот, подошли к делу серьезно и скопили на своем счету сотни тысяч. У трех кандидатов на счетах скопился миллион, все три – единороссы. У Сергея Мелехина (округ № 2) 800 тысяч рублей поступило от ООО «Верт-Инвест», еще 200 – от ООО «Судокомплект». Александр Мяконьких (округ № 4) получил 200 тысяч от того же «Судокомплекта» и 800 – от «Таганского ряда». Андрей Вихарев (округ № 15) положил на счет 1 млн рублей из собственного кармана, его брат Григорий, идущий от ЛДПР по 8 округу, оказался беднее – вложил в кампанию только 100 тысяч. Бывший жириновец, а ныне кандидат от СР Михаил Вечкензин (округ № 12) получил на свой счет 800 тысяч рублей из партийной кассы.

Также сформированы избирательные фонды партий для продвижения кандидатов по единому округу. Эсеры и единороссы положили в свои копилки по 5 млн рублей, КПРФ – 500 тысяч, «Яблоко» – 1,8 млн, РППС – 1 млн, у ЛДПР пока по нулям. При этом источник финансирования указали только «пенсионеры» – их спонсоры – ООО «Союз» и ООО «Сигма».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.18

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