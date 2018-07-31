В Среднеуральске закрыли лагерь, где детей кормили фастфудом

В Среднеуральске по суду на месяц закрыли детский лагерь. Отдыхавших в нем ребят кормили фастфудом и не давали спать днем. Лагерь закрыли на 30 суток за нарушение санитарных правил по питанию.

Как оказалось, директор лагеря заключил договор с кафе, которое находилось неподалеку – и вместо полноценного меню на стол стали подавать наггетсы на обед и сэндвичи с курицей на завтрак. Кроме того, в лагере для детей не организовали дневной сон и медобслуживание, а девочки и мальчики были вынуждены пользоваться одним туалетом.

Роспотребнадзор обратился в суд, где директора лагеря признали виновным по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы после получения документов возбудили исполнительное производство и поехали в лагерь. На сегодняшний день опечатаны входные двери всех корпусов. За 30 дней руководство лагеря должно исправить нарушения. Приставы будут следить за тем, чтобы раньше времени сюда детей не завезли.

Среднеуральск, служба информации

Среднеуральск. Другие новости 31.07.18

31 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Бухта Квинс» достроена, эпопея с уголовным делом о хищении средств пайщиков продолжается. / В избирательных фондах кандидатов в гордуму копятся миллионы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»