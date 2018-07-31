«Попалась бабка на продаже пирожков – продавай корову»: эксперт о новой инициативе «Единой России»

Последняя законодательная инициатива «Единой России», которая предлагает в десятки раз увеличить штрафы за незаконное предпринимательство, уже вызвала возмущение у экспертов.

Например, политолог, бывший заместитель полпреда президента в УРФО Андрей Колядин, отмечает, что в случае принятия этого законопроекта под удар попадут те, кого не трогали даже при СССР – например, пенсионеры, торгующие собственноручно собранными ягодами.

«Возле трассы Дон раньше были заросли смородины. Бабушка иногда брала меня с собой. Мы садились на шестичасовой утренний автобус и ехали к трассе. До 15:00 собирали на ней смородину, а потом бабуля эти 2-3 ведра продавала. Несмотря на социализм – никто на это никакого внимания не обращал. Ни налоговая, ни органы ОБХСС.

Сегодня это – незаконное предпринимательство. Как и сдача угла в вашей квартире, варка кукурузы для продажи на пляже, ремонт чужих карбюраторов или маникюр соседям за деньги.

Незаконное предпринимательство – статья 14,1 КоАП, по которой в 2015 году было возбуждено 140 тысяч дел, в 2017 году – 157 тысяч дел. Штраф от 500 до 2 тыс рублей.

«Единая Россия» предлагает поднять этот штраф до 20-30 тысяч рублей.

Попалась бабка на продаже пирожков – продавай корову. Плати штраф!

По мнению депутатов этой, пользующейся известностью партии, предприниматели сразу выйдут из тени. Бабули либо станут жить на 8-тысячную пенсию, либо стройными рядами пойдут регистрировать ИЧП и сдавать отчеты в налоговую», – написал Андрей Колядин на своей странице в соцсети.

Как уже сообщал «Новый День», депутаты от партии «Единая Россия» предложили в 40 раз увеличить штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации или образования юридического лица. На сегодняшний день за ведение предпринимательской деятельности без лицензии гражданину грозит административный штраф в размере от 500 рублей до 2 тыс. рублей. Авторы законопроекта предлагают сделать прогрессивную шкалу штрафов: за первое правонарушение – от 5 до 10 тыс. рублей, а за последующие – от 20 до 30 тыс. рублей.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 31.07.18

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