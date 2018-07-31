Внутренний двор УрФУ преобразится в ландшафтную зону с символами факультетов (ФОТО)

В Уральском гуманитарном институте (структурное подразделение УрФУ) реализуется новый ландшафтный проект «Агора», который позволит преобразить внутренний двор бывшего главного корпуса УрГУ (Ленина, 51).

Как сообщили РИА «Новый День» в университете, это будет место, объединяющее 9 департаментов гуманитарного института (бывших гуманитарных факультетов). У каждого факультета появится своя ландшафтная зона и своя собственная скамейка, включающая элементы самоидентификации каждого из них.

«Каждая клумба факультета будет иметь свои индивидуальные особенности, а скамьи будут дополнены образами, созданными на основе ассоциаций по поводу того или иного факультета – для этого специально опрашивали студентов и преподавателей. Кроме того, потом каждый из факультетов может по своему желанию как-то дополнить ландшафтные зоны, например, разместить капсулу времени или какие-то другие символы. Планируется, что в августе уже будут заложены первые клумбы», – рассказала один из координаторов проекта, директор департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных технологий» Виктория Деменова. Сумма, которую авторам проекта надо собрать на его реализацию – 700 тысяч рублей.

Помочь начинанию идеями или финансами предлагают неравнодушным выпускникам УрФУ – историкам, филологам, философам, лингвистам, журналистам, международникам, психологам, политологам, социологам, искусствоведам, культурологам. Ландшафтные проекты факультетов можно увидеть на сайте «Агоры».

Екатеринбург, служба информации

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