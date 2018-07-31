Из Тавды и Салехарда за пересмотром приговора – в Питер? Как будет работать закон об апелляционных судах

В России вводится система апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции – в некотором смысле аналог того, что есть в арбитражных судах. Регионы УрФО для апелляций объединили с северо-западными соседями – Мурманской областью, Карелией, Коми и т.д. А сам суд будет находиться в Санкт-Петербурге. РИА «Новый День» разбирался, как часто осужденным из Екатеринбурга, Ямала, Югры вместе с адвокатами и свидетелями придется ездить на обжалование за тысячи километров.

Что сказано в законе

На портале правовой информации накануне были опубликованы изменения, которые вносятся в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации», предусматривающий создание кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Сейчас апелляции рассматривают в основном в судах субъектов федерации – Свердловском облсуде, Тюменском, Курганском и т.д. Кассационные жалобы могут рассматривать там же или в Верховном суде. Не позднее октября 2019 года должна заработать новая система.

Создается 9 кассационных судов общей юрисдикции: в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово, Владивостоке и военная кассация в Новосибирске. Седьмой кассационный суд (в Челябинске) будет пересматривать судебные акты, принятые судами Пермского края, Курганской области, Свердловской, Челябинской, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Апелляционных судов будет пять – в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске (для военных – в городском округе Власиха, Московская область). Все регионы Урала оказались в одном списке с регионами СЗФО – апелляцию в Питере открывают как для осужденных в Карелии, Коми, Архангельске, Мурманске, так и для тех, кому был вынесен приговор в Екатеринбурге, Тюмени, Салехарде, Ханты-Мансийске, Челябинске, Кургане. В законе и для кассации, и для апелляции указано, что «в целях приближения правосудия к месту нахождения участвующих в деле лиц..." может быть образовано постоянное судебное присутствие в других городах.

Кого ждут перелеты ради пересмотра дела

Адвокат Сергей Колосовский разъяснил, что означают поправки и кому из осужденных придется ездить на пересмотр дела в другую часть России. По его словам, введение апелляционных судов не приведет к тому, что между УрФО и Санкт-Петербургом придется делать чарты для осужденных и их защитников. «Изменения большей частью касаются работы Верховного суда. Если раньше решения судов второго уровня, то есть областных судов, принятых в первой инстанции, рассматривались в апелляции Верховным судом, то сейчас создается некая прослойка в виде апелляционных судов округов», – прокомментировал адвокат. Другими словами, для Свердловской области изменения по географии касаются тех дел, которые рассматривались в облсуде в первой инстанции – если приговор вынес, к примеру, Тавдинский районный суд, то апелляция пройдет в облсуде, как и прежде. По словам Колосовского, областной суд в первой инстанции рассматривает небольшое количество дел, и с каждым годом все меньше. Они связаны с пожизненным лишением свободы.

По кассационным жалобам изменения серьезнее. «По действующему УПК кассация идет в таком порядке: судья кассационной инстанции рассматривает жалобу и либо передает на рассмотрение суда кассационной инстанции, это сейчас президиум, что бывает в 1 случае из 100, либо отказывает – и тогда суд кассационной инстанции не собирается. И в таком виде это существенной миграции жалобщиков не повлечет. Другое дело, что сейчас параллельно с этим законом обсуждается вопрос о том, что УПК в этой части изменят и кассация в этой части станет сплошной, обязательной. Это пока в стадии обсуждения – но если произойдет, может несколько увеличить пассажиропоток», – рассказал адвокат. По его словам, если такие изменения внесут, тогда действительно, осужденным из Свердловской области придется чаще ездить в соседний Челябинск – как и несогласным с приговором из Кургана или Тюменской области с автономными округами. Не исключено, что упор попытаются сделать на видеоконференцсвязь, однако, как признался Колосовский, сейчас в судах часто отказываются от видеоконференцсвязи из-за плохого качества.

Впрочем, как заработает новая система, окончательно станет ясно позднее. «У меня прокурор, не скажу, в каком процессе – даже не знает, что такое случилось. Потому что это все будет не завтра», – поделился адвокат. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области корреспонденту РИА «Новый День» сказали, что должны быть от Генеральной прокуратуры разъяснения и инструкции, как именно новый закон повлияет на организацию деятельности государственного обвинения. В пресс-службе Свердловского облсуда отметили, что пока полного понимания того, как все это будет работать, нет, «пока работаем в штатном режиме, изменения в полную силу заработают в следующем году».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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