Сотрудников администрации Екатеринбурга проверит психиатр

Администрация Екатеринбурга ищет психиатра для сотрудников своего подразделения, МКУ «Управление зданиями города Екатеринбурга». За проверку их психического здоровья бюджет заплатит 175 тысяч рублей.

В Управлении зданиями требуется проверить здоровье 104 человек, из них женщин – 73 человека, как указано в документации, размещенной на сайте госзакупок. Необходимо провести психиатрическое освидетельствование сотрудников, работа которых связана в том числе с источниками повышенной опасности, влиянием вредных веществ и производственных факторов (что это конкретно – не указывается). Освидетельствование сотрудники муниципального учреждения должны проходить раз в пять лет, психиатр может делать запросы в другие медицинские организации, а после комиссия сделает вывод, можно ли сотруднику администрации и дальше работать в этой структуре.

МКУ занимается содержанием и эксплуатацией зданий, выступает в качестве застройщика по их реконструкции и капремонту, а еще в структуру учреждения входят столовая и санаторий «Бодрость». Психиатр должен будет проверить здоровье поваров, мойщиков посуды и грузчиков в общепите, врачей, медсестер, официантов и уборщиц в санатории, инженеров, маляра, плотника и электромонтера, которые занимаются эксплуатацией зданий.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.07.18

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