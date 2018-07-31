В сексуальном скандале между депутатом и журналистом на Урале – новый поворот

В Свердловской области общественность с интересом наблюдает за онлайн-скандалом между депутатом Березовской городской думы Еленой Брусяниной и главным редактором газеты «Березовский рабочий» Сергеем Стуковым. Стандартная ситуация, когда модератор забанил пользователя в форуме, перерос в обвинения в сексуальном домогательстве.

Как рассказал РИА «Новый День» Сергей Стуков, конфликт начался несколько дней назад с того, что он забанил депутата в интернет-сообществе «Березовского рабочего» за оскорбления других участников. В ответ Елена Брусянина написала ему несколько личных сообщений с просьбой встретиться, которые она продублировала на своей странице в соцсети, а также разослала общим знакомым. Тон сообщений весьма фривольный: депутат называет главреда «Сереженькой», обещает «обнимашки» и намекает на некие события в прошлом – «и это после того, что между нами было?». Затем дама-депутат рассердилась и сообщила общим знакомым, что журналист ее домогался, а когда она отказала – начал мстить. Сам журналист это категорически опровергает.

«Мы виделись всего пару раз – когда она приезжала в редакцию, чтобы дать комментарий по каким-то городским событиям. Ничего не было. Переживаю за женщину, наверно, у нее какие-то семейные или эмоциональные проблемы. Сначала был в шоке, хотел добиваться лишения ее депутатских полномочий и подать в полицию заявление о клевете, но сейчас думаю – может, имеет смысл провести процедуру медиации. У нас в газете такое неоднократно бывало: участники различных конфликтов садятся за стол и просто обсуждают создавшуюся ситуацию. Отправил ей приглашение через городскую думу, так как в соцсетях она меня заблокировала. Жду реакции. Переживаю за человека», – рассказал Стуков.

Сама Елена Брусянина на своей странице утверждает: «Главный редактор «Березовского рабочего» посчитал, что я слишком активно учавствую в жизни города и отстаиваю интересы людей! Огромная просьба! Пожалуйтесь на эту группу,чтобы его заблокировали также ,как и меня!», а также добавляет: «Главный редактор решил ,что он всесилен!Не нытьем так катаньем, решил меня взять! Вот рассудите ,если я такая дура, как он говорит,зачем он мне пишет,зачем он мне угрожает? Незря говорят,хочешь узнать человека откажи ему!» (офография авторская).

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 31.07.18

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