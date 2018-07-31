На Урале автомобилист разбил «Кадиллак» в яме и остался должен дорожникам

Житель Екатеринбурга на Пермском тракте влетел в глубокую яму на своем «Кадиллаке». Его супруга, владелица авто, пошла в суд требовать компенсацию за ремонт автомобиля. Но в итоге сама осталась должна дорожным рабочим. Свердловский облсуд поставил точку в деле, которое тянулось несколько лет.

В сентябре 2015 года житель Екатеринбурга на трассе Пермь-Екатеринбург угодил в яму на «Кадиллак YSCF», машина принадлежала его супруге. После аварии был составлен акт выявленных недостатков в содержании дороги – выбоина на проезжей части по своим размерам превышала допустимые ГОСТом значения. ООО «Бюро независимой экспертизы и оценки», куда обратилась женщина, насчитало по ремонту 491 тысячу 800 рублей. Автомобилистка отправила в суд иск с требованием возместить ремонт машины плюс оплатить услуги эксперта (3 тысяч), представителя (20 тысяч), оплату госпошлины (8 тысяч). ответчиком признали ФКУ «Уралуправдор» и соответчиком – «Свердловскавтодор».

В суде первой инстанции признали, что авария произошла днем, было светло, попадания в яму можно было избежать, если бы водитель ехал со скоростью, учитывающей ямы на дороге. «Само по себе наличие на проезжей части выбоины не является безусловным основанием для признания лица, ответственного за содержание дорог, лицом, причинившим вред», – сообщили сегодня в пресс-службе облсуда. В суде первой инстанции решили, что виноват в ДТП с ямой водитель. Заодно в ходе судебного разбирательства была проведена еще одна экспертиза, ее провело ООО «Уральский центр независимых экспертиз» – по новому заключению, после ДТП на колесах машины могли образоваться грыжи, но все остальные проблемы с автомобилем связаны с его уже приличным возрастом. Стоимость ремонта с почти полумиллиона упала до 7 447 рублей с учетом износа.

В итоге суд иск удовлетворил частично. В пользу автомобилистки взыскали 7 192 рублей в качестве компенсации за ремонт, 30 рублей по расходам на эксперта, 5 тысяч за услуги представителя и 83 рубля за уплату госпошлины. При этом с истца в пользу АО «Свердловскавтодор» взыскали 9900 рублей за услуги эксперта, в пользу ООО «Уральский центр независимых экспертиз» – 30 тысяч по расходам на экспертизу. Женщина с таким решением не согласилась и попыталась обжаловать решение в облсуде. Но судебная коллегия не нашла в решении суда первой инстанции нарушений норм процессуального или материального права.

Екатеринбург, служба информации

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