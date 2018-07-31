Башню «Исеть» и отель «Хаятт» соединяют воздушной эстакадой (ВИДЕО)

На площадке проектировочного делового квартала «Екатеринбург Сити» снова начались строительные работы. Рабочие возводят воздушную эстакаду, которая в будущем соединит башню «Исеть» и отель «Хаятт». Конструкция весит около 37 тонн, но с нею легко справляется всего один передвижной кран. Объект будет завершен к концу 2018 года.

Кран переносит 37-тонную эстакаду

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании-застройщика ООО «Екатеринбург Сити», эстакада будет служить для объединения сетей и коммуникаций «Исети» и «Хаятта». У двух сооружений общая управляющая компания, поэтому для удобства и выгоды было принято решение построить кабельный «мост».

Будет ли тоннель в будущем использоваться как пешеходный переход, пока не сообщается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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