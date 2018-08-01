«Лучше бы разворовали»: эсеры хотят показать единороссам, как надо тратить бюджет

Две главные противоборствующие силы на екатеринбургских выборах начали активную фазу кампании. Появляются листовки, проходят встречи во дворах. И уже обозначился основной тезис, с которым условная «команда коммунальных кланов» пойдет на штурм серого дома: действующая власть не так тратит деньги.

По всей видимости, действующую городскую команду будут публично разносить за то, что деньги в муниципальном бюджете есть, и преогромные, но расходуются куда-то не туда, потому что в думе нет настоящих управленцев. Например, находятся средства на очередную перекладку плитки на Площади 1905 года или крупные народные гуляния на Дне города, а на что-то более насущное – нет. Один из «коммунальных» кандидатов от СР, встречаясь вчера с избирателями во дворе в самом центре города, вообще предложил День города отменить – мол, «коренным» жителям центра города праздник приносит только неприятности – толпы агрессивных пьяных приезжих из области и мусор во дворах.

Жильцов, впрочем, проблема Дня города интересует не чаще одного раза в год. А вот проблемы низкого качества ЖКУ – постоянно. Но руководители УК, войдя в альянс с поднаторевшей на этой теме «Справедливой Россией», уже подготовились. Они продвигают версию, что и тут во всем виновата городская команда – не формирует муниципальных программ по благоустройству, улучшению качества питьевой воды, содержанию дорог и так далее. «Лучше бы уж разворовывали деньги, а они их разбазаривают!» – неосторожно посетовал один из кандидатов, дав соперникам из «команды Тунгусова» очередное основание для запуска старой пластинки про «рвущийся во власть криминал».

Как уже сообщал «Новый День», на этих выборах в Екатеринбурге столкнулись две основные силы – условная «номенклатура», которую поддерживает первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, и крупные представители коммунального бизнеса, желающие поставить в Екатеринбурге своего главу. Простой анализ списков кандидатов в депутаты показывает, что практически в каждом избирательном округе кандидату, поддержанному городскими и областными властями (т.н. «список Тунгусова»), противостоит руководитель той или иной управляющей компании. Например, в думу выдвинулись скандально известный экс-директор областного фонда капремонта Александр Караваев, управляющий УК РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников, управляющий УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков, УК ЖКХ Орджоникидзевского района – Евгений Тиунов, директор «РЦ УЖК ЖКО-Екатеринбург» Евгений Старокожев. Этот список можно продолжить. Едва ли это случайность, предполагают эксперты. «Безусловно, такая закономерность прослеживается. Коммунальное сообщество хочет получить легитимизацию в городской думе, причем желательно – лично. Некоторые из них уже сидят в думе, но подросло еще одно поколение. Это просто бизнес, не думаю, что имеет место какая-то личная неприязнь к Тунгусову или кому-то еще», – ранее высказывал свое мнение политолог Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, служба информации

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