Идет битва за сотни миллиардов в месяц из карманов горожан: коммунальные воротилы выступили на выборах единым фронтом

Выборы депутатов городской думы Екатеринбурга в этом году резко отличаются от всех предыдущих. Нет традиционного противостояния между «городом и областью», или, тем более, между политическими партиями. Прослеживается совсем другая тенденция: коммунальные боссы идут в атаку на кандидатов, поддержанных и городскими, и областными властями. Огромные деньги, которые обращаются в городской сфере ЖКХ, стали крепкой платформой для предвыборной кампании, ставка в которой высока как никогда – депутаты гордумы седьмого созыва скажут решающее слово при выборе главы города. Нетрудно понять, что ставки в такой партии поднялись на невиданную высоту.

По сообщениям источников РИА «Новый День», только по статье «содержание жилья» управляющие компании города ежемесячно в общей сложности собирают с горожан не менее 800 млрд рублей. Еще больше – суммы, которые прокручиваются в банках перед тем, как попасть ресурсоснабжающим организациям. Приход к власти в городе нежелательного для коммунальных боссов мэра может значить для них существенный передел рынка, а потому для них крайне важно получить прямой контроль над городской думой.

Простой анализ списков кандидатов в депутаты показывает, что практически в каждом избирательном округе кандидату, поддержанному городскими и областными властями (т.н. «список Тунгусова»), противостоит руководитель той или иной управляющей компании. Например, в думу выдвинулись скандально известный экс-директор областного фонда капремонта Александр Караваев, управляющий УК РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников, управляющий УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков, УК ЖКХ Орджоникидзевского района – Евгений Тиунов, директор «РЦ УЖК ЖКО-Екатеринбург» Евгений Старокожев. Этот список можно продолжить. Едва ли это случайность, предполагают эксперты.

«Безусловно, такая закономерность прослеживается. Коммунальное сообщество хочет получить легитимизацию в городской думе, причем желательно – лично. Некоторые из них уже сидят в думе, но подросло еще одно поколение. Это просто бизнес, не думаю, что имеет место какая-то личная неприязнь к Тунгусову или кому-то еще», – считает политолог Анатолий Гагарин.

При этом эксперт категорически не склонен разделять тезис «криминал рвется во власть», о котором говорят некоторые СМИ. «Это из разряда страшилок, которые остались только в книжке «Ебург» господина Иванова. Вы же видите: никакого передела в городе сейчас не происходит», – полагает он.

Страшилка или нет, но другие политологи, опрошенные «Новым Днем», либо уходят от ответа о возможной связи коммунальной диаспоры с бизнесменом Сергеем Терентьевым, который, по слухам, был тесно связан с ОПС «Уралмаш», либо прямо говорят, что боятся. «Я прокомментирую все, что угодно. Но прошу вас, никогда не упоминайте от моего имени Терентьева и Кочеткова. Вы же сами понимаете, почему», – сказал другой уральский политолог, просивший не называть его имени. По экспертным оценкам, Сергей Терентьев контролирует через своих родственников и аффилированных лиц от 50 до 70% рынка ЖКХ Екатеринбурга.

Наводят на размышления и происшествия последних недель, случившиеся с сотрудниками штабов кандидатов из «списка Тунгусова». Ночью 13 июля у руководителя штаба кандидата Виктора Карташева, Натальи Омельковой, сожгли припаркованную у дома машину Камаз. 20 июля избили начальника штаба кандидата Владимира Нагибина, политтехнолога Дениса Граматчикова. Еще один пострадавший – Александр Мирасов, директор компании «Средураллифт». Неизвестные напали на него после того, как в лифтах нескольких районах Екатеринбурга появились листовки с призывами остановить криминал во власти. Возбуждены уголовные дела, но пока виновные не найдены. Ситуация уже привлекла внимание главы горизибркома Ильи Захарова, но пока его заявления тоже крайне осторожны. «Я наслышан по поводу побоев и поджогов автомобилей. Конечно, мы понимаем, что начальников избирательных штабов кандидатов избивают неспроста, и это может быть из-за выборов. Но надо понимать, что формально эти инциденты пока не связаны с избирательным законодательством. Во всем должны разобраться правоохранительные органы», – сообщил на этой неделе Илья Захаров.

Екатеринбург, служба информации

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