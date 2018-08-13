Машину кандидата в депутаты от КПРФ разбили неизвестные (ФОТО)

В Екатеринбурге случилось еще одно ЧП с участником предвыборной кампании.

Как рассказал на своей странице в фейсбуке кандидат в депутаты от КПРФ Андрей Хабаров, вчера вечером неизвестные буквально вдребезги разнесли окна его автомобиля. «Накануне, поздно вечером, мне разбили машину. Незадолго до этого двое неизвестных пытались проникнуть в мою квартиру. Выборы?» – задается вопросом кандидат, который баллотируется по одномандатному округу № 3 (Верх-Исетский район).

Напомним, за последний месяц это уже четвертый случай агрессии по отношению к участникам выборов. Ночью 13 июля у Натальи Омельковой, руководителя штаба кандидата Виктора Карташева, сожгли припаркованный у дома КамАЗ. 20 июля избили начальника штаба кандидата Владимира Нагибина, политтехнолога Дениса Граматчикова. Еще один пострадавший – Александр Мирасов, директор компании «Средураллифт». Неизвестные напали на него после того, как в лифтах в нескольких районах Екатеринбурга появились листовки с призывами остановить криминал во власти. Возбуждены уголовные дела, но пока виновные не найдены.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.08.18

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