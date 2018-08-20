Администрация Екатеринбурга сделала карту с нарушениями на выборах: все пострадавшие – из одного списка и одной партии (СКРИНЫ)

На сайте администрации Екатеринбурга появилась карта «противоправных действий в период выборов». На ней – сообщения об избитых кандидатах и их помощниках. Причем все «жертвы», о которых сообщает официальный портал города, – из «Единой России» или самовыдвиженцы, все входят в так называемый список Тунгусова.

Карта, которую сегодня запустили на сайте администрации, один в один повторяет карту перекрытий дорог: есть колонка с сообщением о нападении, место отмечено на карте, по клику на точку можно посмотреть фото. Правда, это будет не фотография избитого кандидата, а всего лишь панорама улицы. Пока в списке около 20 сообщений. Правда, некоторые из них на карте отмечены значками с пугающими цифрами: 13, 17 – то ли для устрашения, то ли авторы креатива заглядывают в будущее.

Как рассказал пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов, попасть на эту карту может любая партия, администрация города никаких ограничений не ставит. При этом сейчас почему-то на карте – исключительно представители «Единой России» из так называемого списка Тунгусова. Ранее один из депутатов от КПРФ тоже жаловался, что его машину разбили неизвестные. Но его фамилия на сайте мэрии почему-то не упоминается.

По словам Карманова, любой житель может предоставить информацию о нарушении закона в предвыборный период – для этого надо позвонить в горизбирком. Оттуда информацию передадут в администрацию, где решат, публиковать ее или нет. Пресс-секретарь мэрии отметил, что информацию о том, как кандидаты обезображивают город, расклеивая агитки в неположенных местах, отображать на карте, весьма вероятно, не будут, только более криминальные события. Сейчас, отметим, на карте нет сообщений об испорченных стенах и обезображенных деревьях – а вот о том, как одному из кандидатов испортили агитки, есть.

В пресс-службе администрации пообещали уточнить, будет ли эта карта отображаться на сайте мэрии в «день тишины», однако к моменту выхода публикации комментарий предоставлен не был.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.08.18

Тагильчанин осужден за попытку вынести из магазина в штанах 4 упаковки с семгой. / Ремонт Челябинского тракта обещают закончить до конца месяца. / Дело о снятии с выборов «пельмешки» Юлии Михалковой пересмотрит облсуд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»