В Первоуральске начался суд между думой и прокурором, требующим выгнать трех депутатов

В Первоуральском горсуде состоялось предварительное слушание по иску городской прокуратуры к местной думе: прокурор требует лишить мандатов сразу трех депутатов за допущенные ошибки в декларациях.

Как рассказал РИА «Новый День» адвокат одного из депутатов Иван Кадочников, основное заседание назначено на 16 августа. Прогнозов по исходу рассмотрения он не дает, но указывает, что по похожему делу в отношении среднеуральских депутатов Свердловский облсуд встал на сторону думы.

Напомним, ранее прокуратура обнаружила, что неполные декларации представили депутаты Виталий Верт, Вадим Чертищев, Дмитрий Чураков. В июле в думе состоялось закрытое заседание комитета по оргработе и вопросам МСУ, на котором было рассмотрено представление прокурора. Провинившиеся депутаты дали пояснения и заявили, что неточности были допущены «не по злому умыслу» и уже исправлены. Члены комитета решили, что этого достаточно, и постановили просто «указать депутатам на недопустимость нарушения законодательства в дальнейшем» и на этом считать обращение прокурора рассмотренным. Надзорное ведомство такой ответ не удовлетворил, и она обратилось в суд с требованием изгнать из думы всех троих.

По словам Кадочникова, прокуратура считает, что комитет был обязан в любом случае вынести вопрос о лишении мандатов провинившихся депутатов на общее заседание думы. Адвокат же полагает, что изгнание депутатов – это право думы, а не обязанность, и ссылается на решение Свердловского областного суда по аналогичному делу в отношении депутатов другой местной думы – среднеуральской. Ранее РИА «Новый День» писал, что депутаты этого муниципалитета сначала были лишены мандатов через суд, но потом смогли добиться в облсуде отмены этого решения.

Первоуральск, Евгения Вирачева

Первоуральск. Другие новости 09.08.18

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