Журналист или партфункционер: в области гадают, кто возглавит общественную палату

Через две недели в Свердловской области приступит к работе новый состав Общественной палаты. На первом заседании будет избран ее председатель, и наблюдатели уже выдвигают предположения, кто может им стать.

Как сообщил источник РИА «Новый День», высока вероятность, что это будет бывший руководитель областного исполкома «Единой России» Александр Косинцев. Сейчас он является депутатом городской думы Екатеринбурга, но 9 сентября его полномочия заканчиваются, а в текущей выборной кампании он участия не принимает. «Косинцев – фигура, в большей степени ориентированная на изменения в характере работы палаты, человек, который может быть открыт к инициативам членов Общественной палаты и других экспертов», – отмечает собеседник агентства. С другой стороны, есть шансы и у председателя регионального Союза журналистов Александра Левина, но многое будет зависеть от того, чего ждет от обновленной Общественной палаты региональная власть. «Александр Юрьевич – человек, который способен обеспечить закрепление действующего положения дел, сохранить статус-кво. С виду он кажется достаточно открытым, но по факту ситуация может быть другой», – отметил эксперт, просивший не указывать его имени. Он также допустил, что может возникнуть и третье имя, например – известного врача Феликса Бадаева.

Напомним, на одном из своих последних заседаний прошлого созыва ОП СО обсудила проект пенсионной реформы. Сделано это было, по мнению некоторых, достаточно странно: на мероприятие не пригласили тех членов ОП, которые ранее высказались о повышении пенсионного возраста неодобрительно.

Екатеринбург, служба информации

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