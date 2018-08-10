Главой Серова стал бывший глава администрации Верхотурья, изгнанный депутатами

В Серове завершился конкурс по избранию главы города. Сегодня на внеочередном заседании гордумы депутаты проголосовали за двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Как сообщили РИА «Новый День» в гордуме, в финал вышли два заместителя главы – Василий Сизиков и Вячеслав Семаков. Депутаты отдали предпочтение первому из них.

Напомним, имя Василия Сизикова попало в информповестку в 2016 году, когда он занял «проклятый» пост главы администрации Верхотурья. Но уже через год он был вынужден уйти – депутаты городской думы почти единогласно приняли решение о расторжении с ним контракта из-за неудовлетворительной работы. Потом он некоторое время работал в областном минтрансе, а затем стал заместителем бывшей главы города Серова Елены Бердниковой, которая добровольно сложила полномочия несколько месяцев назад.

Серов, Верхотурье, служба информации

Серов, Верхотурье. Другие новости 10.08.18

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