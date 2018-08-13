В Каменске-Уральском неизвестный в магазине зарезал двух человек

ЧП в Каменске-Уральском – неизвестный мужчина зарезал двух человек в магазине. Полицейские просят горожан быть осторожнее, с места преступления мужчина сбежал, его разыскивают.
Трагедия произошла накануне поздно вечером в магазине «Пятерочка» по улице Октябрьской, 41а. Неизвестный мужчина зарезал двух человек – вероятно, случайных покупателей. Как сообщает портал ku66.ru, после ЧП территорию магазина оцепили, никого не пускали и в здание соседнего магазина – не исключено, что пострадавшие были и в нем.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отметили, что нападавшего до сих пор разыскивают, изъято видео с камер наблюдения. «Очевидно, что разыскиваемый гражданин ведет себя крайне неадекватно. Он может представлять опасность. Поэтому просьба – не вступать с ним в конфликтные ситуации и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении», – прокомментировал руководитель пресс-службы Валерий Горелых.
Приметы нападавшего: рост около 170 см, среднего телосложения, был одет в черные штаны и красно-белую куртку.
В СУ СК по Свердловской области обещали прокомментировать поножовщину в магазине позднее.
Каменск-Уральский, служба информации
Каменск-Уральский. Другие новости 13.08.18
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