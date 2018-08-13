Возбуждено уголовное дело по факту резни в Каменске-Уральском

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек в Каменске-Уральском.

В СУ СК по Свердловской области рассказали, что «подозреваемый совершил преступление в ходе внезапно возникшей личной неприязни» к посетителям магазина. При этом следователи не уточняют, были ли раньше знакомы убийца и его жертвы. В ГУ МВД по Свердловской области добавляют, что розыск преступника идет до сих пор.

Напомним, накануне вечером в магазине «Пятерочка» в Каменске-Уральском неизвестный напал с ножом на двух посетителей. Они погибли. В полиции ранее просили местных жителей быть осторожнее, нападавший ведет себя неадекватно, он опасен.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 13.08.18

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