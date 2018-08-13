В Каменске поймали человека, который устроил резню у магазина – он уже сидел и лечился в «психушке»

В Каменске-Уральском сегодня вечером задержали мужчину, который устроил резню накануне вечером в местом супермаркете, убив двоих. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, это был местный житель 1986 года рождения. Он нигде не работал, зато имеет внушительный список судимостей и диагноз.

«Гражданин имеет судимости за незаконный оборот оружия, грабеж и хулиганство. В последний раз из мест лишения свободы освободился в 2007 году, срок отбывал за тяжкое преступление в ИК-62 города Ивделя. До этого фигурант громкого дела проходил курс лечения в психиатрической больнице. Точный мотив совершенных им зверских поступков сейчас выясняют полицейские совместно с коллегами из регионального СК, но главная версия носит бытовой характер. Сыщики обнаружили и изъяли орудие преступления – нож и другие вещдоки. По адресу, где проживает подозреваемый, идет обыск», – прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Отметим, что найти подозреваемого удалось с помощью камер наблюдения и примет, озвученных очевидцами. Личность нападавшего подтвердила продавщица из магазина, рядом с которым произошел инцидент. Сейчас мужчина под стражей, и ему грозит пожизненный срок. Следственным отделом Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Напомним, минувшим вечером возле магазина на улице Октябрьской неизвестный на тот момент мужчина зарезал местного жителя 1974 г.р., а затем уже в помещении разделался с еще одним мужчиной 1978 г.р.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. С учетом характера преступления и данных о личности задержанного, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу», – сказали в пресс-службе СУ СКР региона.

Екатеринбург, служба информации

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