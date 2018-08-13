С екатеринбургских выборов снялись еще четыре кандидата

Кандидатов в депутаты екатеринбургской городской думы стало еще меньше.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, личные заявления об отказе от борьбы принесли еще четыре кандидата. Трое из них, Степан Поистогов, Елена Дорофеева и Александр Дорофеев, были выдвинуты партией «Гражданская платформа», одна, Елена Крюкова – «Единой Россией».

Напомним, на прошлой неделе с выборов снялись замглавы Чкаловского района Евгений Шипицын, единоросс Наталья Резчикова, эсеры Олег Тихонов и Илья Козин, «пенсионеры» Дмитрий Ермолин и Олег Лобов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.08.18

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