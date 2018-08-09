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Четверг, 9 августа 2018, 11:52 мск

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Замглавы Чкаловского района вычеркнул свое имя из списка кандидатов в думу от ЕР

Заместитель главы Чкаловского района по социальным вопросам Евгений Шипицын передумал участвовать в выборах депутатов Екатеринбургской гордумы.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, накануне было принято решение об исключении его из списка кандидатов от партии «Единая Россия» по единому избирательному округу на основании личного заявления. Причину такого решения в комиссии не знают: по закону кандидат не обязан ее раскрывать.

Шипицын был вторым номером в тергруппе «Единой России» № 18 (микрорайоны Химмаш, Уктус). Получить личный комментарий Шипицына не удалось, его телефон на рабочем месте не отвечает. Добавим, что кроме Шипицына добровольно снялись с выборов еще пять списочников: единоросс Наталья Резчикова, эсеры Олег Тихонов и Илья Козин, «пенсионеры» Дмитрий Ермолин и Олег Лобов.

Екатеринбург, служба информации

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