«Это не наше дело»: кандидатов от ЕР научили отбиваться от вопросов о пенсионной реформе

Кандидатам в депутаты екатеринбургской гордумы от «Единой России» объяснили, как отвечать на неудобные вопросы избирателей о повышении пенсионного возраста.

Как стало известно РИА «Новый День», вчера в Екатеринбурге состоялась встреча предвыборного штаба и кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы от ЕР, на которой обсуждались самые животрепещущие вопросы кампании, в том числе и реакция электората на пенсионную реформу. Участие в заседании принял даже губернатор Евгений Куйвашев.

Один из участников встречи рассказал «Новому Дню», что главная установка, которую дали руководители штаба, – объяснять горожанам, что разработка пенсионного законодательства не входит в число полномочий муниципального депутата. Городской депутат – это, прежде всего, вопросы благоустройства и городского хозяйства. А кандидаты, активно выступающие против реформы, – всего лишь популисты, которые обманывают избирателей, пользуясь их политической неграмотностью. Именно такую идею единороссам поручено донести до избирателя.

Интересно, что таких «популистов» оказалось немало и в рядах самой екатеринбургской ЕР. Агитационные газеты ряда кандидатов вышли с аршинными заголовками «Я против пенсионной реформы!», кроме того, те же кандидаты всячески дистанцировались от выдвинувшей их партии, избегали упоминания ее названия и ее символики на своих листовках. Секретарь областного отделения ЕР Виктор Шептий подверг таких однопартийцев резкой критике.

Напомним, ранее уральские политологи полагали, что кандидатов от партии власти обяжут публично поддерживать проект пенсионной реформы. Однако в итоге им были даны существенно более мягкие рекомендации.

Екатеринбург, служба информации

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