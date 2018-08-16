Кандидатам от ЕР сегодня прикажут совершить политическое самоубийство

С сегодняшнего дня политика предвыборного штаба «Единой России» может резко измениться.

По данным источников «Нового Дня», кандидатам от партии власти будет дано прямое указание ходить «в народ» и убеждать избирателей в необходимости пенсионной реформы. Ситуация для многих потенциальных народных избранников крайне малоприятная: некоторые из них, например, Александр Мяконьких и Дмитрий Сергин, в своих агитационных материалах открыто заявляли: «Я против пенсионной реформы».

По мнению пиарщика Платона Маматова, этот сценарий может полностью перевернуть все существовавшие до сегодняшнего дня прогнозы по результатам выборов. Самим же кандидатам придется несладко вдвойне, так как выполнение указания будет означать политическое самоубийство, а отказ от выполнения – это нарушение партийной дисциплины со всеми вытекающими последствиями.

В пресс-службе «Единой России» не отрицают, что на сегодня запланирована рабочая встреча, но не подтверждают, что там будут даны какие-то жесткие указания. «Это будет встреча секретаря (Виктора Шептия) и начальника штаба (Александра Левина) с кандидатами, для того чтобы получить обратную связь. Это внутреннее партийное мероприятие, поэтому прессу не приглашаем», – сообщил пресс-секретарь отделения Максим Бестфатер. Он также рассказал, что на встречу приглашен губернатор Евгений Куйвашев, но приедет он или нет – это будет его собственное решение. Ожидается, что встреча состоится вечером, уже после заседания градсовета при губернаторе, начало которого назначено на 16:00.

Екатеринбург, служба информации

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