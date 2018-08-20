Облсуд оставил на выборах «Партию пенсионеров», но ее все еще могут снять соратники

Свердловский областной суд оставил в силе решение райсуда не снимать с выборов в екатеринбургскую гордуму Партию пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, апелляционная жалоба ЛДПР оставлена без удовлетворения, решение первой инстанции – без изменения.

Напомним, в начале месяца либерал-демократы обратились в Ленинский суд, заявив, что 15 кандидатов из списка РППС, в том числе его первый номер – Евгений Зяблицев и действующий депутат ЕГД Юрий Дозорец, предоставили недостоверные данные о себе и месте своей работы. По мнению жириновцев, этого было достаточно, чтобы снять их всех с выборов. Однако суд решил иначе и в удовлетворении исковых требований отказал.

Тем не менее екатеринбургские «пенсионеры» все еще в опасности. В минувшую пятницу их навестил зампред партии Владимир Ворожцов. Он рассказал «Новому Дню», что в центральный совет партии из Екатеринбурга поступали тревожные сигналы. Жалобы сводились к следующему: во-первых, приглашение на собрание, утвердившее список кандидатов в ЕГД, получили единицы. Во-вторых, после смены руководителя реготделения одновременно на 100 % сменился состав президиума, что выглядит странно. И в-третьих, среди кандидатов от РППС якобы есть члены других партий. Сегодня в ходе заседания президиума центрального совета РППС ситуации в свердловском отделении будет дана оценка. Источник РИА «Новый День» в руководстве партии полагает, что будет принято решение об отзыве с выборов всего списка кандидатов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.08.18

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