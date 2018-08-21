Кандидат от «Яблока» второй день подряд бьется в суде за снятие с выборов бывшего эсера

В Чкаловском районном суде второй день подряд продолжается заседание по очередному предвыборному процессу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, кандидат в городскую думу от «Яблока» Роман Евдокимов оспаривает решение о регистрации кандидата-самовыдвиженца Александра Смолина. По версии истца, подписи избирателей в поддержку Смолина могли быть подделаны. Вчера заседание продлилось до позднего вечера, но решение так и не было вынесено. Сегодня в 11 часов заседание продолжится. Отметим, что в уходящем составе Александр Смолин представлял «Справедливую Россию», а в июне участвовал в праймериз «Единой России», но в итоге решил пойти на выборы как самовыдвиженец, для чего ему пришлось собирать подписи.

Добавим, что по решению суда с выборов уже сняли актрису шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову. Она с решением райсуда не согласилась, в пятницу дело рассмотрит областной суд.

Екатеринбург, служба информации

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