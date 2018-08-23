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Четверг, 23 августа 2018, 13:22 мск

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Власти Екатеринбурга благоустроят сквер Попова за 40 миллионов рублей

Мэрия Екатеринбурга планирует благоустроить сквер Попова уже в этом году. На сайте госзакупок появился аукцион на проведение строительно-монтажных работ на площадке рядом с Главпочтамтом и резиденцией губернатора.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен заменить тротуарную плитку, выполнить облицовку нового светового фонтана, организовать уличное освещение сквера, разбить клумбы и обустроить газоны. Сумма муниципального контракта составит 40 миллионов рублей, работы должны быть выполнены не позднее 25 декабря этого года. Результаты аукциона будут объявлены 13 сентября.

Напомним, сквер Попова входил в перечень городских площадок для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Горожане в итоге проголосовали за обустройство набережной Исети, сквера у здания Оперного театра и парка Зеленая роща – по совпадению, именно эти объекты уже были «отторгованы» МКУ «Городское благоустройство» и имели эскизы. Проект благоустройства сквера Попова был изображен лишь схематически.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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