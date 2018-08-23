российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 августа 2018, 17:08 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

ЛДПР воспользовалась изгнанием Зяблицева для новой судебной атаки на Партию пенсионеров

Свердловские «соколы Жириновского» снова обратились в суд с требованием снять с выборов в ЕГД Партию пенсионеров, теперь уже по другим основаниям.

Как сообщил РИА «Новый День» источник, знакомый с ситуацией, ЛДПР подала иск к избиркому о снятии соперников на том основании, что председатель отделения Евгений Зяблицев в понедельник вечером был отстранен от руководства отделением президиумом совета партии. По мнению истцов, это автоматически делает незаконными все документы, принятые под его руководством, в том числе список кандидатов в гордуму.

По данным «Нового Дня», заседание в Ленинском райсуде началось с конфуза: у истцов на руках были все необходимые документы, а ответчик (избирательная комиссия Екатеринбурга) о самом факте подачи в суд узнал всего за пару часов до заседания. По состоянию на 18.00 заседание продолжается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.08.18

Наблюдать за выборами в Екатеринбурге будут несколько тысяч человек. / Первые предвыборные дебаты на радио оказались под угрозой срыва. / Кандидат в гордуму от ЕР возглавила комиссию областной Общественной палаты (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров