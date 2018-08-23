ЛДПР воспользовалась изгнанием Зяблицева для новой судебной атаки на Партию пенсионеров

Свердловские «соколы Жириновского» снова обратились в суд с требованием снять с выборов в ЕГД Партию пенсионеров, теперь уже по другим основаниям.

Как сообщил РИА «Новый День» источник, знакомый с ситуацией, ЛДПР подала иск к избиркому о снятии соперников на том основании, что председатель отделения Евгений Зяблицев в понедельник вечером был отстранен от руководства отделением президиумом совета партии. По мнению истцов, это автоматически делает незаконными все документы, принятые под его руководством, в том числе список кандидатов в гордуму.

По данным «Нового Дня», заседание в Ленинском райсуде началось с конфуза: у истцов на руках были все необходимые документы, а ответчик (избирательная комиссия Екатеринбурга) о самом факте подачи в суд узнал всего за пару часов до заседания. По состоянию на 18.00 заседание продолжается.

Екатеринбург, служба информации

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