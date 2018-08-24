Парки, цифровое производство и кружки для пенсионеров: эксперты объяснили, что на самом деле нужно Екатеринбургу (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошло очередное обсуждение развития Екатеринбурга. Эксперты и чиновники собрались в зале Свободы «Ельцин-центра» и выступили со своими предложениями, как сделать Екатеринбург удобнее для жизни. Оказалось, что представления о том, что такое комфортный город, у всех свои.

Например, представитель «Деловой России» Леонид Гункевич рассказал, что 80 % проблем горожан можно снять, развивая благоприятную городскую среду. «Экология и парки настраивают на позитивный взгляд. Обывателю политические процессы не так важны. В Екатеринбурге не очень планово развивается городская среда, районные парки, а их больше 100, не благоустраиваются. Новая дума активно должна этим заниматься», ‒ сказал Гункевич. Напомним, его коллега по «Деловой России» в этом году стал директором Шарташского парка, но пока что целей, которые декларирует Гункевич, не добился.

Об этом, например, говорила другая участница обсуждений, командор «Каравеллы» Лариса Крапивина. «Мы работаем с молодежью. И давайте посмотрим правде в глаза: они хотят не только учиться, но и развлекаться. Где дети проводят время? В парках. А наш Шарташ фактически отдан в частные руки, все в заборах. Этим формируется негативное отношение к власти. Зачем вы это делаете? Надо на молодежь, которой хочется потанцевать, почитать стихи, обратить внимание», ‒ призвала она.

Впрочем, дискуссии не вышло. Каждый говорил о своем. Причем если выступление Крапивиной было хоть немного критичным, то из слов остальных спикеров можно было сделать вывод, что Екатеринбург – и так почти что город-сад.

«У нас самый крупный в России медицинский колледж. Мы готовим специалистов нового поколения. Системно реализованы все ключевые направления указа президента от мая 2018-го, ‒ сказала директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина. ‒ Надо расширять программу «Бережливая поликлиника», делать акцент на новую модель медучреждений. Нельзя не отметить важность развития паллиативной помощи, гуманное и милосердное завершение жизни граждан».

Ее коллега, ректор УГМА Ольга Ковтун сказала, что Екатеринбург должен стать «городом активного долголетия». «Нам поставлены министром Скворцовой задачи в области сохранения здоровья 80+. Екатеринбург должен стать центром экспорта медицинских услуг», ‒ отметила она.

При этом координатор благотворительной организации «Дорогами добра» Валерий Басай говорил о «детях за 60», которые оставлены без внимания. «У нас растет уровень жизни, люди живут дольше, много активных пожилых людей. Но нет единой системы образования пожилых, занятости в культуре и искусстве», ‒ заметил он.

Представители культуры, в свою очередь, гнули свою линию. Например, замдиректора Театра музкомедии, не преминув похвастаться предстоящим выступлением уральской труппы в Большом театре, посетовал, что в Екатеринбурге не хватает площадок, в том числе – для симфонических оркестров. Глава комиссии по культуре и образованию новой общественной палаты Свердловской области Александр Пантыкин сказал, что Екатеринбургу необходимо неклассическое музыкальное образование, чтобы люди могли погружаться не только в классику, но и в рок. Кроме того, он предложил создать областную школу мюзиклов и инновационный театр. «Необходимость назрела. Формирование личности детей идет с трех лет, а дети испорчены интернетом», ‒ объяснил он.

Представители образования, в свою очередь, вообще ни на что не жаловались и ничего не просили. Ректор УрГЭУ Яков Силин заявил, что в редком городе есть «такая концентрация вузов». «Можно готовить специалистов, не выезжая из города. Абсолютное большинство детей останется в городе. Задача ‒ в ближайшие годы войти в десятку лучших систем образования мира. По науке задача ‒ в пятерку», ‒ сказал он.

Первый проректор УрФУ Сергей Кортов рассказал о программе «Умный регион», согласно которой Екатеринбург должен стать не только центром потребления цифровых сервисов, но и центром их разработки. «У нас все для этого имеется. Инвесторы выбирают места локализации производств и будут выбирать места с высокой цифровой культурой», ‒ пообещал он.

Наконец, глава уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин напомнил, что в Екатеринбурге надо поддерживать малый и средний бизнес, потому что именно он формирует средний класс. «Кто после выборов [в гордуму Екатеринбурга] возьмет на себя эту ответственность? Слава богу, что «Единая Россия» это понимает. Дайте возможность реализовать продукцию в муниципальных закупках», ‒ попросил он.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который был модератором обсуждения, пояснил, что надо провести обсуждения всех предложений с жителями Екатеринбурга, а губернатор Евгений Куйвашев в финале мероприятия сказал, ссылаясь на свой опыт, что «людей не интересует, что уже было сделано». «Волнует всегда, что будет сделано. Все ваши предложения важны. Например, вопрос развития городской среды важен. Это полномочия органов МСУ, их задача. Но региональная власть не самоустранилась, хотя баталии были. Когда мы выиграли борьбу за чемпионат мира, были деятели, которые говорили, зачем он нам нужен, ‒ припомнил губернатор, очевидно намекая на заявления экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. – А мы из медвежьего угла, где Ленина и Татищева пересекаются, благоустроили огромный кусок города. Перед собой надо ставить самые амбициозные задачи. Не надо бояться. Программы других партий возникают только перед выборами и сразу после них заканчиваются. Прошу об этом не забывать. Надо выбирать компетентную программу. Хорошего настроения».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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