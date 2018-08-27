В Екатеринбурге уничтожили 24 тонны персиков и абрикосов

В Екатеринбурге уничтожили 24 тонны южных фруктов. Часть – за незаконное происхождение, часть из-за опасного вредителя. На территории СВХ ОАО «Оборонснабсбыт» (в Кольцово) сотрудники Россельхознадзора нашли опасного вредителя в 16,5 тоннах персиков. Продукция была заражена восточной плодожоркой.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вредитель чрезвычайно плодовит и распространяется с большой скоростью. Зараженную партию пришлось уничтожить.

Еще одна крупная партия фруктов, попавшая под ликвидацию, – абрикосы, завезенные без документов. Их нашли на овощебазе в ходе проверки Россельхознадзора и транспортной прокуратуры. 8 тонн абрикосов, происхождение которых установить не удалось, раздавили трактором и смешали с землей, – сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации

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