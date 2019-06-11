В России хотят запретить законом уничтожать санкционные продукты

Пригодные к употреблению продукты хотят запретить уничтожать на законодательном уровне. С таким предложением выступил Роспотребнадзор на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», – говорится в документе, опубликованном на сайте СПЧ.

Ведомство предлагает прописать порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов.

Специальное заседание Совета было посвящено вопросам предотвращения образования отходов, а также успешной реализации национального проекта «Экология». Отмечается, что рекомендации СПЧ по итогам заседания будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, первые антироссийские санкции были введены в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. К ограничениям присоединились США, Евросоюз и другие государства. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив к ввозу продовольствие из тех стран, которые ввели антироссийские санкции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

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