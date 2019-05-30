На Урале отправили под бульдозер тонну санкционных яблок и нектаринов (ФОТО)

В Свердловской области на мусорном полигоне уничтожили более одной тонны санкционных фруктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, запрещенные к ввозу в России продукты были обнаружены на четырех складах плодовоовощной базы в Екатеринбурге. Рейд проводился совместно с сотрудниками ФСБ, таможни и транспортной прокуратуры. Специалисты выяснили, что яблоки и нектарины были без маркировки и сопроводительных документов.

Общий вес нелегальной партии составил 1 тонну 143 килограмма. Согласно президентскому указу, продукция неустановленного происхождения была уничтожена – фрукты раздавили бульдозером и смешали с землей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.05.19

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