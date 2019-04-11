Добрались до шампиньонов: в Екатеринбурге уничтожили 1,5 тонны еды (ФОТО)

В Екатеринбурге прошел очередной рейд по продуктовой базе в поисках санкционки: были уничтожены полторы тонны продуктов – яблоки, груши и шампиньоны.

Накануне сотрудники Россельхознадзора, УФСБ, транспортной прокуратуры и таможни проверяли маркировку продуктов на плодоовощной базе в Екатеринбурге. И в итоге нашли полторы тонны «подкарантинной продукции неустановленного происхождения: без документов и со следами перемаркировки». В итоге продукты изъяли и смешали с землей: 1 390 кг яблок, 12,8 кг груш и 99 кг шампиньонов.

Добавим, с сегодняшнего дня в Россию запрещено ввозить яблоки и груши с территории Белоруссии. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт пригрозил, что такие же санкции могут ввести в отношении клубники и шампиньонов. Глава ведомства считает, что через Белоруссию в Россию попадают товары из списка продуктового эмбарго, то есть на самом деле они не белорусские, а из стран Евросоюза и с фальсифицированными документами.

Екатеринбург, служба информации

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