Под покровом ночи в Екатеринбурге смешали с землей 18 тонн персиков и винограда

В Екатеринбурге ФСБ и сотрудники Россельхознадзора нашли персики и виноград с фальшивыми документами. В течение суток уничтожили всю партию – 18 тонн.

Россельхознадзор при поддержке ФСБ продолжает находить на рынках Екатеринбурга товары, которые следует уничтожить. На этот раз проверку не прошли 18 тонн фруктов. Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, на территории базы в ходе проверки нашли персики свежие, нектарины свежие, виноград и сливы.

Фрукты приехали из Казахстана, но в сопровождении фальшивых документов. Такая еда может быть небезопасной. Днем ее вывезли на полигон и, судя по фотографиям, ночью уничтожили трактором.

Кадр с видео Россельхознадзора

Екатеринбург, служба информации

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