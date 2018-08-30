В Екатеринбурге осудили директора УК за гибель девочки под снегом

В Екатеринбурге спустя 2,5 года после трагедии вынесли приговор директору управляющей компании, по чьей вине ребенок погиб под завалами снега. Женщина избежала колонии.

Директора ООО «1 Управляющая компания» Ирину Абуткову осудили по статье ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека». В суде доказали, что директор УК по просьбе директора аффилированного лица со схожим названием – ООО «Первая Управляющая Компания» дала задание коммунальщикам очистить от снега территорию домов № 67, 69, 69а по улице Рощинской. Для этого был заключен договор субаренды с ООО «Технологии строительства». По своей должностной инструкции, Абуткова расклеила на подъездах объявления об уборке снега и дала устное распоряжение своему заместителю вызвать снегоуборочное средство с водителем по договору субаренды. Но никакие сигнальные ограждения установлены не были.

Дальнейшие события широко освещались в СМИ. 4 февраля на улице Рощинской экскаватор занимался уборкой снега за домом, неподалеку от техники играли две девочки (в школах в это время был объявлен карантин). Оператор, управляющий машиной, не заметил, что в куче снега играет 9-летний ребенок, и вывалил снег прямо на школьницу. Очень долго ее не могли откопать, подружка девочки побежала за родителями пострадавшей, сам тракторист, по его словам, вообще не увидел ребенка – что и немудрено, работы велись фактически на пустыре. Сразу же было возбуждено уголовное дело, подозреваемым по которому стал тракторист. Мужчину осудили в мае 2016 года – ему назначен один год ограничения свободы.

Однако родители погибшей девочки настаивали на привлечении к уголовной ответственности именно руководителя управляющей компании. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, приговор был вынесен. Женщину признали виновной, ей дали 1 год и 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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