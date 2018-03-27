В Екатеринбурге будут судить директора УК за гибель девочки под завалами снега

Директор ООО «1 управляющая компания» пойдет под суд за гибель ребенка под завалами снега. Жуткая трагедия произошла на Уктусе еще в 2016 году, обвинение женщине предъявили полтора года назад.

Директора УК, 39-летнюю женщину, будут судить по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека». По версии следствия, события разворачивались следующим образом. Обвиняемая, директор ООО «1 управляющая компания», по просьбе директора ООО «Первая управляющая компания», занялась уборкой снега на территории домов № 67, 69, 69а по ул. Рощинской с помощью погрузчика. Женщина повесила объявления об уборке снега 4 и 5 февраля и дала устное распоряжение своему заместителю о вызове снегоуборочных средств с водителем по договору субаренды. При этом сигнальные ограждения на территории уборки снега установлены не были.

Дальнейшие события широко освещались в СМИ. 4 февраля на улице Рощинской экскаватор занимался уборкой снега за домом, неподалеку от техники играли две девочки (в школах в это время был объявлен карантин). Оператор, управляющий машиной, не заметил, что в куче снега играет 9-летний ребенок, и вывалил снег прямо на школьницу. Очень долго ее не могли откопать, подружка девочки побежала за родителями пострадавшей, сам тракторист, по его словам, вообще не увидел ребенка – что и немудрено, работы велись фактически на пустыре. Сразу же было возбуждено уголовное дело, подозреваемым по которому стал тракторист. Мужчину осудили в мае 2016 года – ему назначен один год ограничения свободы.

Обвинение 39-летней женщине, директору управляющей компании, было предъявлено в сентябре 2016 года. При этом водитель экскаватора сразу же раскаялся в том, что сделал, а в обеих УК пытались свалить вину друг на друга (что позволяла схожесть названий). Родители погибшей были уверены, что судить надо не экскаваторщика, а того, кто организовал уборку. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвинительное заключение утверждено. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Екатеринбург, служба информации

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