Портреты депутатов, поддержавших пенсионную реформу, отправили на «Свалку истории» (ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на аллее Дворца спорта возле улицы 8-е марта прошел митинг против пенсионной реформы. В акции протеста пришли поучаствовать около двух тысяч человек, говорят организаторы. Помимо пламенных речей со сцены организаторы предложили участникам митинга отправить на «Свалку истории» портреты парламентариев, которые поддержали пенсионную реформу. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

Акция против пенсионной реформы.

На аллее Дворца спорта собрались толпы недовольных людей с плакатами и транспарантами. Екатеринбуржцы вышли на митинг против пенсионной реформы, как 28 июля возле мемориала «Черный Тюльпан». Организаторы акции протеста изначально планировали провести «Марш Позора» от главпочтамта до Площади 1905-го года. Но управление безопасности запретило проводить какие-либо шествия, говорят организаторы.

На митинг пришли около двух тысяч недовольных. Среди участников протестной акции множество пенсионеров, которые предлагают депутатам попробовать выжить на одну лишь пенсию.

«Я бы им дал по 7 тысяч рублей пенсию и послал бы в регионы работать. Пусть узнают, как люди живут. Тогда они принимали бы нормальные законы. У нас есть дети. Есть внуки. Мы думаем о будущем. Мы видим, что будущего у детей наших нет», – говорят участники митинга.

Впрочем, пришли и екатеринбужцы, которым до пенсии еще далеко. Молодые люди говорят, что в пожилом возрасте они хотят заниматься воспитанием внуков и путешествовать, а не работать в поте лица. «Нынешние пенсионеры работают, потому что выжить на пенсию невозможно. Почему за рубежом пенсионеры путешествуют по всему миру, а у нас, простите, выживают» – говорит жительница Екатеринбурга Дарья Антропова.

Во время митинга организаторы предложили отправить портреты депутатов, которые поддержали пенсионную реформу, на «Свалку истории».

Видео – в ближайшие минуты.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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