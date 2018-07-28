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Суббота, 28 июля 2018, 12:18 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург вышел протестовать против пенсионной реформы: под красными флагами и с песнями Цоя

Сегодня в Екатеринбурге прошёл митинг против пенсионной реформы. Собралось более 6 тысяч человек, многие подходили уже после начала.

Митинг организовали КПРФ, конечно, красных флагов было очень много. Но пришли и люди, которые просто хотели выразить свой протест против повышения пенсионного возраста. Люди заполонили всю площадь, прятались от 30 градусной жары в тени «Черного тюльпана».

Организаторы позаботились о воде, к слову. От жары спасались и панамками из газет – в том числе и «Справедливой России», которые к митингу не присоединились, но агитацию принесли.

Первым микрофон взял персек обкома Александр Ивачев. Он говорил о несправедливости, о тяжкой доле женщин и призывал не голосовать за партию жуликов и воров. Народ скандировал: «пока мы едины – мы непобедимы». Затем слово взяли представители коммунистов из других городов области и Новосибирска. Одна из представителей КПРФ не постеснялась со сцены громко назвать голосовавших за реформу *удаками. Со сцены говорили о ценах на продукты, коммуналку, и обвиняли во всем «Единую Россию», Путина и Медведева.

«Отменить пенсионную реформу и отправить правительство в отставку»,– такую резолюцию по итогу приняли коммунисты и на этом они свой митинг закрыли. Заработал открытый микрофон.

Народ говорил зажигательнее, называя власти ворьем, припомнили в нецензурной форме депутату Аальшевскому его голосование. На сцену вышел даже семинарист Виктор Норкин. Но слово не взял. Очень быстро микрофон выключили. Митинг завершился песней группы «Кино» «Перемен требуют наши сердца».

Митинг в целом прошёл спокойно. Но к месту событий подъезжала реанимация – судя по всему, на жаре кому-то стало плохо.

Екатеринбург, Светлана Звгороднева

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Метки / пенсионная реформа

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