Екатеринбуржцев снова зовут на митинг против пенсионной реформы – он пройдет в День города

В Екатеринбурге в ближайшую субботу, 18 августа, запланирован второй митинг против пенсионной реформы и повышения НДС. Об этом сообщают его организаторы ‒ свердловское отделение партии РКРП-КПСС и движение «РОТ-Фронт». Как говорится в их заявлении, акция согласована с местными властями.

Скриншот с сайта РКРП-КПСС

«Согласован митинг против повышения пенсионного возраста и повышения НДС. Митинг состоится 18 августа на площадке перед памятником воинам спортсменам у КРК «Уралец». Время проведения с 12:00 до 13:20», ‒ сказано на сайте свердловского отделения РКРП-КПСС.

Напомним, первая акция протеста, связанная с повышением пенсионного возраста в России, прошла в Екатеринбурге 28 июля. Ее организовывали местные коммунисты. На митинг у «Черного тюльпана» собралось больше шести тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации

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