Уральцу, открывшему стрельбу с балкона и ранившему полицейского, грозит пожизненный срок (ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня утром в Краснотурьинске задержали местного жителя, который открыл беспорядочную стрельбу с балкона из охотничьего ружья. По данным правоохранителей, утром 2-го сентября в дежурную часть местного ОВД поступило сообщение о том, что неизвестный ведет огонь из оружия на улице Металлургов.

Мужчина открыл стрельбу с балкона

Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции выяснила, что нарушителем спокойствия оказался 40-летний мужчина, проживающий в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. По предварительной информации оперативников, незадолго до происшествия у стрелка произошел конфликт с сотрудником частного охранного предприятия, офис которого находится в доме напротив. В итоге, мужчина со своего балкона открыл огонь по зданию из зарегистрированного и принадлежащего ему охотничьего гладкоствольного ружья «Вепрь» 12-го калибра. А после сделал несколько выстрелов в припаркованные неподалеку машины.

В том числе, попал в служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции, сотрудники которой прибыли по сообщению о стрельбе. Огнестрельное ранение получил старший группы немедленного реагирования территориального ОВД. Полицейского доставили в больницу. Медики предварительно диагностировали ранение левого бедра. В результате, следователи возбудили уголовное дело по статье ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». По закону стрелку грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет или пожизненный срок.

«В настоящее время органами Следственного комитета и полиции выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выясняется точная причина преступления, также устанавливается степень тяжести вреда здоровью и размер причинённого имущественного ущерба. Ружьё изъято и направлено для проведения судебной баллистической экспертизы. Подозреваемый задержан, в ближайшее время планируется предъявить ему соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.», – говорят в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 02.09.18

Портреты депутатов, поддержавших пенсионную реформу, отправили на «Свалку истории» (ВИДЕО, ФОТО). / В Екатеринбурге может пройти чемпионат мира по мужскому волейболу. / Скончалась вторая из расстрелянных на горе Уктус девушек. Убийца до сих пор на свободе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»