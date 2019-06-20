Экс-спецназовца, который обстрелял полицейских в Краснотурьинске, отправили в психушку

В Краснотурьинске вынесли приговор по резонансному делу бывшего спецназовца ГРУ, который из ружья обстрелял здание ЧОП и ранил полицейских. Мужчина будет проходить принудительное лечение.

Экс-спецназовца судили по статьям ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, пресекающему нарушение общественного порядка», чч. 1, 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, в том числе опасное для его жизни и здоровья», ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений». Напомним, 2 сентября прошлого года он открыл беспорядочную стрельбу с балкона из охотничьего ружья по зданию ЧОПа. Незадолго до происшествия у стрелка произошел конфликт с сотрудником частного охранного предприятия, офис которого находится в доме напротив. К месту приехали полицейские, стрелок начал палить по машинам, в том числе стрелял в полицейский уазик. Двое полицейских получили ранения.

Мужчина открыл стрельбу с балкона

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, по заключению психиатрической экспертизы мужчина не мог осознавать, что делает, ему необходимо лечение. Краснотурьинский городской суд направил стрелка на принудительное лечение в спецучреждение. Постановление суда в законную силу не вступило.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 20.06.19

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