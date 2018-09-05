Предъявлено обвинение экс-спецназовцу, обстрелявшему полицейских в Краснотурьинске

Следователи предъявили обвинение бывшему спецназовцу ГРУ, который палил из ружья с балкона и ранил полицейского.

Как сообщили сегодня в СУ СК по Свердловской области, мужчине 1978 года рождения предъявлено обвинение по двум статьям – ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое с применением оружия». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Следователи продолжают собирать доказательную базу, устанавливается тяжесть вреда здоровью полицейского, размер причиненного ущерба. Ружьё изъято и направлено для проведения судебной баллистической экспертизы. Обвиняемого проверят на судебной психиатрической экспертизе. Он сам, напомним, накануне был арестован до 1 ноября.

ЧП в Красноуральске произошло утром 2 сентября. Мужчина, который, по некоторым данным, раньше был спецназовцем, повздорил с сотрудником частного охранного предприятия. В итоге мужчина со своего балкона открыл огонь по зданию, где находился ЧОП, из охотничьего гладкоствольного ружья «Вепрь» 12-го калибра. А после сделал несколько выстрелов в припаркованные неподалеку машины. Он в том числе попал в служебный автомобиль ППС, сотрудники которой прибыли по сообщению о стрельбе. Был ранен старший группы немедленного реагирования территориального ОВД.

Екатеринбург, служба информации

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