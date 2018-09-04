Краснотурьинский стрелок, ранивший полицейского, арестован на два месяца

Краснотурьинский городской суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу мужчины, открывшего беспорядочную стрельбу с балкона своей квартиры. В результате инцидента был ранен полицейский. Как сообщили «Новому Дню» в следственном управлении СК региона, по решению суда стрелок арестован до 1 ноября текущего года включительно.

Сорокалетний мужчина устроил пальбу из охотничьего ружья на улице Металлургов в Краснотурьинске утром 2 сентября. По информации оперативников, незадолго до этого у него был конфликт с сотрудником частного охранного предприятия, офис которого находится в доме напротив. Краснотурьинец стрелял по зданию ЧОП и по припаркованным неподалеку машинам, и задел автомобиль полицейских, приехавших на вызов.

Один из правоохранителей был ранен в левое бедро, с места происшествия его доставили в больницу. Стрелка задержали в тот же день. Против него возбуждено уголовное дело по статье ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет или пожизненный срок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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